Num sábado “anormal”, centenas exigiram uma “nova convenção coletiva” no protesto que entre as 10h e as 17h andou de loja em loja a exigir aumentos.

Luxemburgo 2 min.

Cactus. Protesto “móvel” por “salários decentes” no maior hipermercado do país

Teresa CAMARÃO Num sábado “anormal”, centenas exigiram uma “nova convenção coletiva” no protesto que entre as 10h e as 17h andou de loja em loja a exigir aumentos.

"Enraivecidos" pela recusa do terceiro maior empregador do país em desbloquear o impasse nas negociações do acordo coletivo de trabalho, que abrange 3200 funcionários e já dura há 9 meses, mais de 300 pessoas, convocadas pela OGBL e LCGB, protagonizaram uma manifestação inédita, este fim de semana, que arrancou em Bascharage às 10h, seguiu para Howald e terminou com estrondo, já depois das 17h, à porta e nos corredores do hipermercado Cactus, em Belle Etoile.

O objetivo das centenas de manifestantes nunca foi impedir os clientes de fazer compras, antes aproveitar as enchentes da quadra do Natal para tornar visíveis as reivindicações pelo aumento dos salários e pela revisão das carreiras, com uma progressão gradual de dois em dois anos, dos milhares de trabalhadores que a admistração de Laurent Schonckert mantém na incerteza, apesar dos lucros "recorde" de 40 milhões de euros só no ano passado.

"Solidariedade"

"Eles têm os milhões mas nós temos a força de trabalho. Temos a solidariedade", vincou o dirigente sindical David Angel na intervenção em que convidou a administração a sair do escritório para "ver com os próprios olhos" a realidade dos trabalhadores que, dentro e fora do hipermercado, fizeram questão de colar à própria roupa um ou mais adesivos com a palavra "solidariedade" que a OGBL também fez chegar às centenas que, no último sábado, escolheram o Cactus para as compras semanais.

"Além dos comentários positivos, muitos clientes expressaram o seu apoio com as causas dos trabalhadores e aceitaram colar os autocolantes para mostrarem, também, aos que estão a trabalhar que podem contar com o seu apoio", relatou o responsável pelo setor do Comércio da União sindical que, já agendou uma nova ronda de protestos para 20 de janeiro e não descarta a hipótese de avançar para uma greve se o acordo coletivo que, desde a semana passada, começou a ser discutido no Gabinete Nacional de Conciliação, não for desbloqueado pelo menos, até abril.

Resolução Urgente

Entretanto, a OGBL fez chegar uma carta à caixa do correio do administrador e do diretor do grupo de retalho, a quem pede que "assuma as suas responsabilidades para resolver o conflito o mais rapidamente possível e sair desta situação de bloqueio a partir do topo e, assim, retomar um diálogo social calmo dentro da empresa".

Depois de bater com a porta das negociações com os representantes dos trabalhadores, Schonckert também abandonou o ministério do Trabalho em sede da mediação da Conciliação.