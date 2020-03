A medida entra em vigor a partir de 5 de abril e é temporária.

Cactus passa a fechar ao domingo

Redação A medida entra em vigor a partir de 5 de abril e é temporária.

O grupo Cactus anunciou, esta segunda-feira, que vai passar a fechar ao domingo, a partir do próximo dia 5 de abril. "Os nossos funcionários têm feito um trabalho notável que merece a maior consideração" assegurando "um fornecimento adequado aos nossos clientes", pode ler-se numa nota divulgada pelo grupo Cactus. Assim, para garantir o descanso dos trabalhadores, todas as lojas do grupo Cactus vão passar a estar fechados ao domingo. Esta é uma medida temporária.

Recorde-se que a OGBL tinha exigido a alteração dos horários de funcionamento dos supermercados.

Covid-19. Horário de trabalho pode ser prolongado até 12 horas diárias O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou que no setor da saúde a semana de trabalho pode ser de 60 horas.

Uma resposta à decisão do Governo de permitir a semana de trabalho das 60 horas em 14 setores de atividade em que se inclui a saúde e os supermercados.

A OGBL denunciou já a existência de pelo menos três contaminados nos supermercados.

Para compensar os trabalhadores que continuam a trabalhar neste clima de pandemia, o grupo Cactus e o grupo Auchan anunciaram um prémio monetário para os seus funcionários.

Em Portugal, as vendas nos supermercados subiram 65% na primeira quinzena de março.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.