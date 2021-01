O chef René Mathieu aceitou a parceria com os supermercados Cactus numa missão de educar os consumidores, especialmente os mais jovens, a adotar uma dieta e comportamentos mais sustentáveis.

Cactus e René Mathieu aliam-se em campanha por uma alimentação saudável e sustentável

O chef René Mathieu aceitou a parceria com os supermercados Cactus numa missão de educar os consumidores, especialmente os mais jovens, a adotar uma dieta e comportamentos mais sustentáveis.

Estrela Michelin e chef do restaurante La Distillerie, considerado o melhor restaurante vegetariano do mundo pela We're Smart, um site especializado em gastronomia à base de plantas, René Mathieu está comprometido em agir para as gerações futuras e educar os consumidores a adoptarem um comportamento mais sustentável.

Para isso, aliou-se aos supermercados Cactus numa campanha que pretende informar e guiar os consumidores a alimentarem-se de forma mais ecologicamente consciente.



Segundo a PaperJam, estas acções serão implementadas ao longo do ano e assumem diferentes formas, tais como uma campanha de sensibilização para o Pão de Rótulo Limpo, o co-financiamento de um centro de reciclagem no âmbito de uma cooperativa de comércio justo de bananas orgânicas, ou uma parceria com o chefe de cozinha.

O cozinheiro da floresta no Luxemburgo René Mathieu foi chefe de cozinha do Palácio grão-ducal. Agora, está à frente do terceiro melhor restaurante de vegetais do mundo.

René Mathieu comprometeu-se ainda a trabalhar em parceria com a My Roots, empresa que co-criou, em 2018, com Mario Willems, cuja intenção é melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável através do setor da gastronomia. Esta aliança visa promover a alimentação saudável, local, vegetal e sazonal, evitando ao mesmo tempo o desperdício de alimentos. Todos os consumidores são visados, mas é feito um esforço especial para atingir os jovens.

A estratégia desta campanha passa por trabalhar diretamente com gestores de departamento dos supermercados, gestores de produto e vendedores, através da comunicação via Internet, mas também com o público em geral, através de campanhas em pontos de venda, uma carta branca mensal confiada a René Mathieu e distribuída em formato impresso e digital, bem como spots publicitários. Além disso, o chef partilhará os seus conhecimentos, experiências e receitas, bem como algumas dicas de colheita que são o seu ponto forte.

René Mathieu apela a uma cozinha vegetal acessível a todos. "O ênfase será obviamente colocado nos produtos e produtores locais, a fim de encorajar os consumidores a comprar plantas locais e sazonais", lê-se na PaperJam.

