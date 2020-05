Apesar dos esforços do departamento de informática da conhecida cadeia de supermercados, os três estabelecimentos continuam fechados este sábado.

Cactus de Merl, Bonnevoie e Windhof permanecem fechados este sábado

Susy MARTINS

Os supermercados Cactus dos bairros de Merl e Bonnevoie, na cidade do Luxemburgo, e o de Windhof, na comuna de Koerich, continuam encerrados este sábado.

A maior cadeia de supermercados do país viu-se obrigada a fechar as três unidades na quarta-feira, devido-se a um "problema técnico na rede informática" que ainda não foi resolvido.

"Apesar dos esforços do nosso departamento informático, que investiu inúmeras horas e esforços para ultrapassar o problema, as superficies comerciais em causa continuam fechadas", esclareceu fonte da cadeia de distribuição luxemburguesa num comunicado de imprensa enviado no início desta manhã.

Por outro lado, todas os outros supermercados Cactus do país permanecem abertos e os pagamentos por cartão de crédito em qualquer deles permanece completamente seguro.

