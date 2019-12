Os trabalhadores do Cactus exigem "uma nova convenção colectiva, melhores condições de trabalho e salários decentes". Estão à porta do supermercado desde as 10h.

Cactus. Centenas em protesto "móvel" este sábado

Os trabalhadores do Cactus exigem "uma nova convenção colectiva, melhores condições de trabalho e salários decentes". Estão à porta do supermercado desde as 10h.

A administração do terceiro maior empregador do país voltou a abandonar as negociações do acordo coletivo de trabalho, num processo que se arrasta há mais de 9 meses. Desta vez no Gabinete Nacional de Conciliação.

Antes da reunião no Ministério do Trabalho desta quinta-feira, a OGBL já tinha mobilizado os trabalhadores a aderir às ações de protesto que lançou este sábado na capital.

Chris Karaba/Luxemburger Wort

Desde as 1oh da manhã que centenas de trabalhadores estão à porta do Cactus por "uma nova convenção colectiva, melhores condições de trabalho e salários decentes".

Os protestos prolongam-se até às 17:00, em vários supermercados do grupo. Perto de 150 pessoas estiveram no Cactus Howald, por volta das 12h. Seguiram depois para Belle Etoile, Bertrange.

Além do aumento dos salários, exigem a reformulação das carreiras, com uma progressão gradual de dois em dois anos.

Chris Karaba

"Apesar dos 40 milhões de euros em lucros e dividendos, a administração recusa-se a desbloquear a situação e a assinar a nova convenção coletiva de trabalho", denuncia o sindicato liderado por Nora Back.