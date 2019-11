As negociações do contrato coletivo de trabalho falharam.

Cactus. Aumento de salários de 3 mil nas mãos da Conciliação

Numa declaração conjunta, a OGBL e a LCGB deram conta do fracasso das negociações do contrato coletivo de trabalho com a direção do Grupo Cactus.

O futuro dos 3.200 trabalhadores em questão vai ser decidido pelo Gabinete Nacional de Conciliação, apesar da "excelente situação financeira" da cadeia de distribuição que, segundo os sindicatos, obteve "lucros recorde em 2018".

Desde janeiro deste ano que a OGBL e a LCGB consideravam que a posição da administração não tinha mudado desde o arranque das negociações em abril do ano passado. Da suposição à prática, o grupo acabou por não chegar a acordo quanto ao aumento salarial dos mais de 3 mil funcionários.

A opção foi remeter a questão para o Gabinete Nacional de Conciliação. No comunicado enviado às redações, as centrais sindicais mantêm que o Cactus deve beneficiar os trabalhadores, refletindo os bons resultados alcançados no ano passado.