As lojas de Bonnevoie, Merl e Windhof ainda não conseguem reabrir as suas portas devido à presença de um "vírus malicioso" no sistema informático. Estes encerramentos estão a ter um impacto na cadeia de fornecimento de alimentos do país, sobrecarregando outros estabelecimentos.

Cactus atacado por "vírus malicioso"

Redação As lojas de Bonnevoie, Merl e Windhof ainda não conseguem reabrir as suas portas devido à presença de um "vírus malicioso" no sistema informático. Estes encerramentos estão a ter um impacto na cadeia de fornecimento de alimentos do país, sobrecarregando outros estabelecimentos.

Desde quarta-feira, três dos 47 pontos de venda do Cactus continuam fechados este fim de semana.

A culpa é de um ataque informático. Pelo quarto dia consecutivo, os locais de Bonnevoie e Merl na capital, bem como o de Windhof, permanecem inacessíveis. Num comunicado de imprensa publicado este sábado, o Cactus confirmou que "os problemas informáticos" encontrados são o resultado de um "vírus malicioso" que o departamento de TI da empresa não consegue combater, "apesar dos esforços excepcionais" desenvolvidos.

Cactus de Merl, Bonnevoie e Windhof permanecem fechados este sábado Apesar dos esforços do departamento de informática da conhecida cadeia de supermercados, os três estabelecimentos continuam fechados este sábado.

Não foi fornecida qualquer informação sobre a natureza deste vírus, deixando a porta aberta a todo o tipo de hipóteses, incluindo a de um ataque criminoso para pedir dinheiro, através de um software introduzido num sistema para encriptar os ficheiros digitais que contém, a fim de vender a chave de desencriptação à vítima.

Uma em cada dez empresas já foi atacada

A empresa também não especifica as razões pelas quais apenas estes três locais são afectados, mas afirma que "todos os outros shoppi Cactus e Cactus" continuam acessíveis.

No sábado, os principais pontos de venda da cadeia alimentar estavam com muita gente, o que resultou em longos períodos de espera nas caixas.

O fenómeno dos ataques informáticos não é novo, mas está a tornar-se cada vez mais generalizado. Carlo Thelen, Director-Geral da Câmara de Comércio, estimou, no final de 2019, que "uma em cada dez empresas já foi vítima de cibercriminalidade".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.