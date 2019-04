Há sugestões para todos os gostos e atividades de caça aos ovos de Páscoa um pouco por todo o país.

Caça aos ovos e feiras para pequenos e graúdos durante todo o fim-de-semana

Se optou por passar a Páscoa no Luxemburgo, saiba que há muitos programas na cidade (e arredores) para passear em família e aproveitar o bom tempo.



A edição francesa do Wort deixa-lhe algumas sugestões.

Mercado de Páscoa

Na segunda-feira de Páscoa, a cidade do Luxemburgo recebe mais uma edição do mercado da Páscoa ("Emaichen"), conhecido pelos pequenos passarinhos de cerâmica ("peckvillercher"). A feira decorre entre as 08h e as 18h e estende-se pelas ruas históricas da capital. Para quem está mais a sul, há outro mercado, em Nospelt. Do lado belga, há ainda feiras a decorrer este domingo em Athus, Rossart ou Bastogne.

Villa Vauban e Mini-Grão-Ducado turístico

A Villa Vauban, situada na capital, tem um programa para a tarde de sábado destinado aos mais pequenos. Através de um atelier interativo, poderão descobrir as cores: serão abordados a criação, o fabrico e a estrutura das cores através de várias experiências.

Este fim-de-semana, a capital transforma-se num Mini-Grão-Ducado turístico, com atividades para todos na Place d’Armes: animação, concertos, produtos típicos, entre outras iniciativas. O objetivo é dar a conhecer, através desta mostra, as várias regiões do país. https://www.luxembourg-city.com/fr/que-faire/evenements-et-traditions/explore-luxembourg

Feiras e quermesses

Esch-sur-Alzette terá a sua quermesse até segunda-feira.

Exposição sobre a polícia grã-ducal

A exposição sobre a polícia grã-ducal termina este sábado e ainda pode ser vista no centro comercial Belle Étoile. O museu da Polícia Grã-Ducal celebra este ano o seu quarto aniversário e nesta ocasião pode percorrer a história das forças de segurança e ver os antigos uniformes, carros de polícia e motorizadas.

Livros e cerveja na Bélgica

Em Redu haverá este fim-de-semana a feira do livro entre as 10h e as 18h30. Também na Bélgica, mas em Vlessart há a festa dos Trapistas, onde poderá provar várias cervejas belgas, holandesas, austríacas ou até italianas e americanas. Decorre até domingo às 21h.