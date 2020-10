As comemorações são organizadas pela associação “Roda de Coladeira”, em parceria com a Embaixada de Cabo Verde em Luxemburgo.

Cabo-verdianos no Luxemburgo celebram Dia das Comunidades e da Cultura

Henrique DE BURGO

A comunidade cabo-verdiana residente no Luxemburgo vai celebrar o “Dia Nacional da Cultura e das Comunidades”, assinalado a 18 de outubro. Nesse domingo está agendado um workshop em formato presencial sobre o impacto da pandemia na vida associativa cabo-verdiana no Luxemburgo e as perspetivas pós-covid-19, no centro cultural Altrimenti, na capital, a partir das 18h.

A programação inclui ainda, na véspera, dia 17, um concerto musical de artistas cabo-verdianos residentes no Luxemburgo, Portugal e França, também no centro cultural Altrimenti (Avenue Marie-Thérèse, n° 5), a partir das 19h.

