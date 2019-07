Conhecido como "Weekend capverdien", o evento, organizado pela associação Veteranos do Norte, volta a juntar a música, a dança, o artesanato, a pintura e a gastronomia, entre sexta-feira e domingo, na sala Däichhal, em Ettelbruck.

Cabo-verdianos festejam cultura do arquipélago no próximo fim de semana, em Ettelbruck

A comunidade cabo-verdiana volta a assinalar mais uma edição da festa anual que celebra a cultura do arquipélago.

Conhecido como "Weekend capverdien", o evento, organizado pela associação Veteranos do Norte, volta a juntar a música, dança, artesanato, pintura e gastronomia, entre sexta-feira e domingo, na sala Däichhal, em Ettelbruck.

O evento arranca na sexta-feira, dia 19, com uma conferência sobre a inserção social da comunidade através das atividades económicas, a partir das 19h.

Na música, o destaque vai para os vários concertos ao longo do fim de semana, com músicos como Kino Cabral, Nhone Lima, Leonel de Almeida, Jaqueline Fortes, Bob Mascarenhas (vindos da Holanda, Portugal e Cabo Verde) e também de vários outros artistas residentes no Grão-Ducado.

O programa completo pode ser consultado na página do Facebook dos "Veteranos do Norte Luxemburgo".





