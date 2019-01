Sinistro aconteceu ao início da noite, segundo a polícia grã-ducal. Identidade da vítima não foi divulgada.

Cabo-verdiano morre num incêndio em Beaufort

Um cabo-verdiano de 53 anos morreu hoje em Beaufort (Landburger Park), vítima de um incêndio na habitação onde morava, de acordo com informações prestadas pela polícia grã-ducal que, no entanto, não revelou a sua identidade.

3 Alerta foi dado às 19:30, mas, apesar dos esforços das forças de socorro, não foi possível salvar o morador. Foto: CGDIS

Depois de ter sido dado o alerta, por volta das 19:30, cerca de quatro dezenas de bombeiros foram combater as chamas e encontraram o homem inconsciente que foi de imediato retirado do local para lhe serem prestados socorros. Conforme explica em comunicado o Corps Grand-Ducal Incendie & Secours, apesar dos esforços desenvolvidos, "as equipas médicas não puderam reanimá-lo" e o homem acabou por morrer.

As autoridades revelam que foi aberto um processo de investigação para esclarecer o que se passou.









