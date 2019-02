Uma mulher de 51 anos de origem cabo-verdiana foi detida em Athus, do lado da fronteira belga, com uma grande quantidade de droga destinada ao Luxemburgo. A detenção teve lugar no dia 22 setembro de 2016, mas o julgamento só vai ter lugar agora, no dia 18 de fevereiro.

Cabo-verdiana apanhada com mala de droga destinada ao Luxemburgo vai a julgamento

“Sim, o julgamento está marcado para 18 de fevereiro”, confirmou ao Contacto uma fonte do Ministério Público da província belga do Luxemburgo, com sede na cidade de Arlon.



“Temos um dossier aberto no dia 22 de setembro de 2016, ligado a um caso de estupefaciente na cidade de Aubange [de que Athus faz parte], onde foi encontrada uma grande quantidade de droga. Trata-se de uma senhora de origem cabo-verdiana e com essa idade”, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com o jornal belga L’Avenir Luxembourg, a polícia encontrou a droga numa mala em casa da suspeita, em Athus, durante a busca. A droga teria um valor de 500 mil euros. O Ministério Público não confirmou o valor, mas refere que “é uma avaliação possível”.



O jornal refere ainda que a mulher tinha como prática esconder droga na roupa dos filhos para vender depois aos clientes no Grão-Ducado, acrescentando ainda que teve passagem em estabelecimentos prisionais de Portugal, Brasil, França e Bélgica.

Atualmente a cumprir uma pena de cinco anos no Luxemburgo por outro caso (dois deles em liberdade condicional), a detenção teve lugar precisamente durante uma saída autorizada de prisão.



Depois do julgamento de 18 de fevereiro, se voltar a ser condenada, desta vez na Bélgica, a imigrante cabo-verdiana tem ainda a possibilidade de continuar a cumprir pena no Luxemburgo. “Existe essa possibilidade de cumprir a pena no Luxemburgo, se for condenada na Bélgica. Mas isso veremos depois do julgamento”, conclui a fonte do Ministério Público.

