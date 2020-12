Na década de 90, a cooperação luxemburguesa era direcionada 90% para a ilha de Santo Antão. Atualmente está mais presente nas outras ilhas.

Cabo Verde. Ilha de Santo Antão quer maior cooperação com o Luxemburgo

Henrique DE BURGO Na década de 90, a cooperação luxemburguesa era direcionada 90% para a ilha de Santo Antão. Atualmente está mais presente nas outras ilhas.

O novo encarregado de Negócios da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, Thomas Barbancey, efetuou na semana passada a sua primeira visita à ilha de Santo Antão, para conhecer a realidade local e seguir de perto os projetos financiados pela cooperação luxemburguesa.

Segundo a imprensa cabo-verdiana, o Luxemburgo financia atualmente na cidade de Porto Novo o centro de interpretação do território e o posto de turismo local, assim como alguns projetos ligados à água e energia.

Dois artistas de Esch no festival Sete Sóis Sete Luas de Cabo Verde Raphaël Gindt e Daniel Mac Lloyd, da galeria de arte 'Kamellebutteck', estão a pintar murais e rochas nas cidades do arquipélago africano, no âmbito deste evento.

Já na Ribeira Grande, o autarca local, Orlando Delgado, lembrou a Thomas Barbancey o apoio do Grão-Ducado para a eletrificação, saúde, educação ou abastecimento de água, que ajudaram a desenvolver a ilha.

No entanto, depois de nos anos 90 a cooperação luxemburguesa ter sido direcionada em 90% para a ilha de Santo Antão, o autarca diz que o seu concelho não tem atualmente qualquer atividade da cooperação luxemburguesa.

Por esse motivo, pede o retorno a uma maior cooperação com a ilha, apontando que "Santo Antão continua com problemas a nível do saneamento, do abastecimento de água e de outros projetos estruturantes".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.