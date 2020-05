Esta segunda-feira, representantes da federação do sector reuniram com os ministérios da Economia e Saúde para discutir medidas necessárias para a reabertura já na próxima semana.

Cabeleireiros e salões de beleza prontos para abrir a 11 de maio

No Luxemburgo, existem 501 salões de cabeleireiro e 280 salões de beleza. O sector conta com cerca de 3.300 trabalhadores e tem estado parado por causa do confinamento obrigatório. No entanto, prepara-se para abrir portas já na próxima semana, dia 11.

Michel Sanna, representante da federação, disse à RTL que há situações a resolver como a dos trabalhadores transfonteiriços. "Se as escolas, especialmente em França, não reabrem, alguns dos nossos funcionários não poderão vir trabalhar".

Com as medidas de contenção aplicadas, o trabalho não voltará logo ao normal. "Será igualmente necessário que as medidas de trabalho a tempo reduzido prossigam se só pudermos ocupar um lugar em cada dois, trabalharemos inevitavelmente menos e teremos de ver como compensar esta falta de rendimento", garante Sanna.

As negociações com o Governo estão ainda em curso.

