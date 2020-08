Cães para detetar covid-19. Medida não está nos planos do Governo

O Luxemburgo não deverá ter cães para detetar o novo coronavírus tão cedo. A ministra da Saúde, Paulette Lenert, fez saber que “a deteção de um vírus não faz parte das missões da polícia e não está prevista a médio prazo”.

Diana ALVES O Luxemburgo não deverá ter cães para detetar o novo coronavírus tão cedo. A ministra da Saúde, Paulette Lenert, fez saber que “a deteção de um vírus não faz parte das missões da polícia e não está prevista a médio prazo”.

A afirmação de Lenert surge após uma questão parlamentar dos deputados Gusty Graas e Claude Lamberty, do DP, na qual citavam projetos que estão a ser desenvolvidos nas vizinhas Alemanha e França para treinar cães que identifiquem pessoas contaminadas pela covid-19.

Os deputados queriam por isso saber se o Governo considera útil lançar uma formação semelhante no Luxemburgo ou estabelecer colaborações transfronteiriças nesse sentido.

Ora, na resposta aos parlamentares, divulgada esta segunda-feira, a ministra da Saúde afasta a possibilidade de cooperação policial neste campo, já que, segundo as informações do Governo, nenhuma unidade de polícia dos países vizinhos tem em curso projetos com vista à utilização de cães farejadores para detetar infeções pela covid-19.

Em causa estão, isso sim, projetos lançados pelo exército alemão e pela escola de medicina veterinária de Alfort, em França. Pelo menos para já, a estratégia do Governo para combater a propagação da pandemia não vai passar por cães farejadores, mas sim por uma aposta cada vez maior no rastreio.

