Cães farejadores da Autoridade Tributária ajudaram a apreender dois milhões de euros em três dias

Chamam-se Gwen e Syrah, são os cães farejadores da Autoridade Tributária e Aduaneira e ajudaram a apreender cerca de dois milhões de euros em dinheiro vivo.

Numa nota enviada às redações, o Ministério das Finanças e a Autoridade Tributária indicam que, em três jornadas de trabalho, os dois cães detetaram cerca de dois milhões de euros “nas bagagens de porão de várias pessoas no aeroporto do Findel”, não adiantando muitos pormenores sobre os casos, revelando contudo que a apreensão ocorreu no decorrer das últimas três semanas.



Sabe-se que se trata de dinheiro não declarado que iria ser transportado clandestinamente para Istambul. Algo que, como sublinham as autoridades, constitui uma infração à legislação nacional e europeia.

O Ministério das Finanças e a Autoridade Tributária lembram que, de acordo com os regulamentos em vigor, montantes superiores a 10.000 euros têm de ser declarados.

As infrações à lei podem ser punidas com multas entre 251 e 25.000 euros ou com a apreensão do dinheiro.



