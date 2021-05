Buscas em vários países, incluindo o Grão-Ducado, relacionadas com as máscaras Avrox

Avrox tem sede no Luxemburgo. Autoridades suspeitam de ilegalidades na venda de máscaras ao Estado belga no ano passado.

Catarina OSÓRIO

O jornal belga Le Soir noticiou uma operação de buscas em vários países, incluindo o Grão-Ducado, sobre as máscaras detidas por uma empresa luxemburguesa, a Avrox, compradas pelo Estado belga para distribuir aos residentes deste país.

Segundo a publicação, as buscas realizadas esta terça-feira estão relacionadas com uma investigação relacionada com a venda das máscaras ao Estado belga. Segundo as autoridades, a empresa com sede no Luxemburgo poderá estar implicada em crimes de falsificação, fraude, branqueamento de capitais e impedimento à liberdade de licitação.

Citando fontes do Ministério Público de Bruxelas, o Le Soir escreve ainda que as buscas foram cordenadas pela Eurojust (a unidade de cooperação judiciária da União Europeia) a pedido da Bélgica e tiveram lugar também no Luxemburgo, sem divulgar no entanto em que outros países decorreram as buscas.

Com sede no Grão-Ducado, a Avrox tinha ganho o concurso europeu lançado por Bruxelas para a entrega de 18 milhões de máscaras na Bélgica em 2020, por cerca de 32 milhões de euros. Apesar de a empresa detentora ter sede no Luxemburgo, as máscaras são produzidas no continente asiático e estiveram recentemente envolvidas em polémica na vizinha Bélgica.

Em fevereiro deste ano, o produto foi retirado do mercado após as autoridades terem detetado a existência de partículas tóxicas, incluindo nanoprata e dióxido de titânio. Questionado pelo Contacto na mesma altura, o Ministério da Sáude luxemburguês referia que as máscaras da empresa não estão à venda no Grão-Ducado.

