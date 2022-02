Fränk Arndt é acusado de corrupção, conflito de interesses e tráfico de influências em duas investigações paralelas.

Burgomestre de Wiltz investigado pelo Ministério Público

Maria MONTEIRO Fränk Arndt é acusado de corrupção, conflito de interesses e tráfico de influências, anunciou este sábado o Ministério Público de Diekirch. O comunicado surge na sequência de várias buscas policiais efetuadas na semana passada.

O burgomestre de Wiltz, Fränk Arndt, está a ser investigado em dois processos por suspeitas de corrupção, conflito de interesses e tráfico de influências, informou o Ministério Público de Diekirch, em comunicado emitido no sábado passado.

Em causa estarão potenciais delitos cometidos pelo governante na renovação de uma casa de férias de que é proprietário em Goesdorf — empreitada que gerou algumas suspeitas, segundo um artigo publicado na edição alemã do Luxemburger Wort no final do ano passado. Fränk Arndt é ainda suspeito da manutenção de duas lixeiras alegadamente ilegais.

A renovação de uma casa de férias em Goesdorf foi alvo de uma investigação no final do ano passado, segundo a edição alemã do Luxemburger Wort. Foto: Marc Hoscheid

Segundo o Ministério Público, os dois inquéritos judiciais surgem no seguimento de duas investigações "relativas a duas lixeiras ilegais no município de Wiltz", em que "o departamento de investigação criminal encontrou indícios de outros factos que poderiam ser classificados como criminosos".

Na quarta-feira passada, foram realizadas buscas na comuna de Wiltz, nas instalações do Centre d'initiative et de gestion régional (CIGR) Wiltz Plus, na sede de uma empresa de imobiliário e numa residência privada. A 3 de fevereiro, já tinha sido realizada uma operação semelhante na sede administrativa do município, numa empresa de construção e em várias casas particulares.

Assim, o primeiro inquérito do MP envolve um conflito de interesses, corrupção e tráfico de influências por parte do burgomestre de Wiltz, uma empresa de imobiliário, uma empresa de construção e o seu gestor e desconhecidos "por factos relacionados com transações imobiliárias e a relação do burgomestre com certas empresas e particulares", pode ler-se no comunicado do MP.

A segunda investigação a decorrer implica o burgomestre e pessoa(s) desconhecida(s) num "conflito de interesses e violação da lei de 19 de janeiro de 2004 relativa à proteção da natureza e dos recursos naturais, respetivamente a lei de 18 de julho de 2018 relativa à proteção da natureza e dos recursos naturais por factos relacionados com a renovação de um chalet privado", acrescenta.

Arndt não comenta

O autarca é membro do LSAP, um dos três partidos que formam a atual coligação governamental do Luxemburgo. Integrou a Câmara dos Deputados entre 2013 e 2018 e é burgomestre de Wiltz, cidade do noroeste do país, desde 2009.

Interpelado a comentar o processo, Arndt preferiu não o fazer, reconhecendo que a justiça se encontra agora a fazer o seu trabalho. O Ministério Público de Diekirch dará, agora, continuidade às investigações.

