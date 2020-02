Nathalie Silva declara-se “consternada” com o encerramento do Banque et Caisse d’Épargne de l’État (BCEE) em Lorechette. Medida anunciada na semana passada pelo banco público luxemburguês, num plano que envolve o fecho de mais 10 filiais do BCEE para além da de Larochette.

Burgomestre de Larochette indignada com fecho da agência BCEE

Manuela PEREIRA Nathalie Silva declara-se “consternada” com o encerramento do Banque et Caisse d’Épargne de l’État (BCEE) em Lorechette. Medida anunciada na semana passada pelo banco público luxemburguês, num plano que envolve o fecho de mais 10 filiais do BCEE para além da de Larochette.

A burgomestre de Larochette “desaprova” o encerramento da sucursal do BCEE. Nathalie Silva fá-lo saber numa carta enviada ao comité de direção e ao conselho de administração do banco público.

O BCEE abriu a sucursal em Larochette há 158 anos e agora vai fechar até ao final do mês de março, alegando menos transações nos balcões das agências em prol das operações ‘online’.

A autarca cristã-social (CSV), de origem cabo-verdiana, critica o desaparecimento de mais um serviço público de proximidade na sua comuna com 2.200 habitantes, a maioria portugueses, depois do encerramento da esquadra da polícia, no ano passado.

Nathalie Silva considera que este isolamento do meio rural é “dramático” para os idosos, menos familiarizados com o digital. Por isso, pede a intervenção do Governo.

ULC pede anulação do fecho anunciado de 11 filiais do BCEE Consternação e preocupação. É desta forma que a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) reage ao encerramento de 11 agências do Banque et Caisse d'Épargne de l'État (BCEE), até ao final do mês de março.

O banco, também conhecido como Spuerkess, é detido a 100% pelo Estado e, decidiu encerrar 11 filiais (Belle-Étoile, Bridel, Colmar-Berg, Esch-Lallange, Hosingen, Larochette, Pommerloch, Réiserbann, Wasserbillig, Rumelange e Rodange), até ao final do mês de março.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.