Burgomestre anuncia mais polícias nas ruas da capital a partir de maio

Redação Lydie Polfer apelou ao Executivo para "reagir".

O alerta foi da própria burgomestre da Cidade do Luxemburgo ao Governo: são precisos mais polícias nas ruas da capital. No habitual encontro com os jornalistas esta quarta-feira Lydie Polfer contou à imprensa que a autarquia assinou recentemente um contrato para o reforço do policiamento nas ruas da capital. Mas alertou que deve ser o Governo a "reagir".

Mencionando vários casos de violência no fim de semana passado, incluindo uma série de ataques a transeuntes e o roubo de um colar em plena via pública, Polfer referiu que a situação não pode continuar como está.

"Não quero ver aqui ocorrerem situações mais graves, como acontece em alguns países vizinhos", disse na conferência de imprensa, citada pela RTL.

O reforço de policiais será feito a partir de 15 de maio e durará seis meses. Mas Lydie Polfer deixou o recado ao Executivo para "reagir", assegurando uma maior presença policial nas ruas da capital e lamentando o "efeito dissuasivo" provocado pela falta de agentes atual.

"Mas só a polícia tem o poder de intervir na devida forma", rematou. A violência nos bairros da Gare e nos arredores da capital do Luxemburgo tem preocupado os moradores e a autarquia, chegando a ser alvo de uma petição pública em março passado para o reforço de agentes nas ruas.

A petição aconteceu pouco depois do assassinato de um jovem lusodescendente em Bonnevoie, em janeiro. Em fevereiro, o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, tinha já prometido um reforço de mais 200 elementos e reformas importantes na vigilância nos bairros vizinhos da Gare. Uma promessa que face às declarações da burgomestre da capital esta quarta-feira parece ainda não ter saído do papel.

