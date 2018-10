Os residentes da zona de Bürden, no centro do Luxemburgo, estão a ser aconselhados pelo município a não beber água da torneira.

Bürden. Água da torneira imprópria para consumo

O alerta foi dado esta manhã pelas autoridades que aconselham as populações residentes sobretudo em An der Hiel’t, Rue de l’Eglise, Rue de la Fontaine, Rue Bierdenerhals and Impasse du Berge. O município alerta que a água deve ser fervida pelo menos durante 10 minutos antes de ser consumida. Mesmo a lavagem de produtos frescos como salada, vegetais ou fruta é desaconselhada. As autoridades irão informar os residentes desta zona assim que o problema se encontrar resolvido.

