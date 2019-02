O número de casas destinadas a habitação social representa 0,9% do parque habitacional total, diz a Comissão Europeia. Em frança é 20%.

Bruxelas não acredita nas metas do Governo luxemburguês para a habitação social

A Comissão Europeia não acredita que as medidas que o Governo liderado por Xavier Bettel está a planear para aumentar o número de habitações sociais sejam suficientes para aliviar as tensões no mercado de arrendamento.

No relatório publicado sobre a economia luxemburguesa no âmbito do semestre europeu, a Comissão Europeia analisa o estado do setor da habitação no país e avalia o parque habitacional social.

Bruxelas conclui que o parque de habitação social é insuficiente quando comparado com os países vizinhos, o que demonstra a necessidade de haver mais investimento capaz de aumentar o alojamento a preços acessíveis.

Em 2017 havia, segundo o relatório, duas mil casas detidas pelo Estado, o que representa apenas 0,9% do parque habitacional total. Este valor compara com 20% de habitação social existente em França. Bruxelas reconhece que o acordo de coligação do Governo prevê um plano para aumentar a oferta de casas e que o objetivo a médio-prazo é triplicar a oferta de alojamento para arrendamento a valores acessíveis.

No entanto, o documento diz que “tendo em conta o ponto de partida muito baixo, o objetivo do Governo em relação à oferta de habitação social pode não ser suficiente para aliviar de forma significativa as tensões existentes no mercado de arrendamento”. Isto, afirma-se ainda, aponta para a necessidade de investimentos públicos mais significativos nesta área.

Paula Cravina de Sousa