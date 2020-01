O reconhecimento do Estado palestiniano pela UE é uma das batalhas de Jean Asselborn.

Bruxelas. Jean Asselborn discute reconhecimento do Estado palestiniano

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, participa hoje, em Bruxelas, no conselho europeu sobre os assuntos externos do bloco comunitário.

O encontro tem como destaque a situação no Médio Oriente. Em cima da mesa vai estar a questão do reconhecimento do Estado Palestiniano pela União Europeia, iniciativa promovida por Jean Asselborn.

Os ministros vão ainda passar em revista a diplomacia climática para 2020 e discutir o reforço da segurança e as questões humanitárias no Sahel, região africana com presença militar europeia.

Os últimos desenvolvimentos sobre as crises políticas na Líbia, na Bolívia e na Venezuela vão ser igualmente abordados no encontro.