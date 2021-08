A missão de evacuação do Afeganistão ou a ligação ferroviária entre as duas capitais europeias estarão entre os assuntos discutidos pelos países vizinhos.

Bruxelas

Governos do Luxemburgo e da Bélgica reúnem-se esta terça-feira

Apesar deste encontro entre a o Grão-Ducado e a Bélgica (conhecido como Gaichel) acontecer regularmente desde 2004, esta é a primeira reunião com os governos de Xavier Bettel e Alexander De Croo no poder, sendo que a última tinha acontecido em 2016, ainda com Charles Michel como primeiro-ministro belga.

Na pauta de trabalho, para além da crise humanitária que se vive no Afeganistão ou o rescaldo de mais de um ano e meio de pandemia de covid-19, estarão assuntos relacionados com a cooperação constante entre os dois estados.

Como exemplo, a luta contra a peste suína nas fronteiras, a ajuda na localização de Jurgen Conings, o militar belga de extrema-direita radicalizado, encontrado morto este domingo no leste da Bélgica, ou a ajuda do Serviço de Incêndio e Salvamento do Grão-Ducado (CGDIS), durante as recentes cheias devastadoras na Valónia. A ligação ferroviária entre as duas capitais europeias também deverá ser um dos pontos discutidos.

O Fundo Reynders, fundo para trabalhadores transfronteiriços, pago pelo luxemburgo à Bélgica todos os anos e que ascende a dezenas de milhões de euros também não deverá ser esquecido. A expetativa é que "nesta reunião, sejam assinados vários acordos bilaterais”, anunciou o governo luxemburguês.

De lembrar que o encontro também servirá para comemorar o centenário da União Económica Belgo-Luxemburguesa (BLEU).

