British Airways volta a voar para o Luxemburgo

Henrique DE BURGO A British Airways anunciou hoje o regresso dos voos para o Luxemburgo e mais 14 aeroportos europeus, depois da paragem provocada pela pandemia de coronavírus.

Apesar de uma menor frequência de voos, já é possível viajar desde esta segunda-feira entre os aeroportos do Findel e de London-City.



Os passageiros afetados pelos cancelamentos poderão usar as suas reservas para voltar a viajar entre as duas capitais.



Segundo o conselheiro-delegado da companhia britânica, Alex Cruz, a empresa introduziu uma série de opções de "reserva flexível" para que os clientes se sintam "tranquilos", havendo possibilidade para mudar uma reserva sem despesas.



