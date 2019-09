British Airways cancela todos os voos para Luxemburgo em dia de greve

A forte queda de neve que se abateu por todo o país desde o meio da tarde desta sexta-feira (29) lançou o caos nas estradas do Luxemburgo e obrigou ao cancelamento de alguns voos a partir do aeroporto do Findel. Cerca de uma dúzia de voos com destino ao aeroporto do Luxemburgo sofreram atrasos e outros foram mesmo desviados para aeroportos vizinhos.