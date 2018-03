Análise foi feita pela Comissão Europeia em nome da proteção dos consumidores. Mais de dois mil alertas foram enviados pelos serviços em 2017.

Brinquedos e carros no topo da lista de produtos perigosos

Ao longo do ano passado, os brinquedos (29%) e os veículos motorizados (20%) foram os produtos que mais alertas geraram, segundo um relatório da Comissão Europeia relacionado com a proteção dos consumidores e divulgado hoje.

Mais de dois mil alertas foram lançados acerca de produtos perigosos com o modelo de brinquedo fidget spinner à cabeça, seguindo-se carros e motociclos e ainda têxteis (12%), todos retirados do mercado. Riscos de lesões (28%) e químico (22%) foram os mais invocados, de acordo com informação prestada pela Comissão.

Quanto aos pontos de origem, a maior parte dos produtos com sinalização como perigosos veio da China (53%, isto é, 1.155 dos alertas), enquanto 413 alertas tiveram origem europeia.



Věra Jourová, comissária da Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, referiu: "A legislação europeia em matéria de defesa do consumidor garante que apenas são vendidos na União Europeia os produtos considerados seguros. Se tal não se verificar, o sistema de alerta rápido ajuda as autoridades a reagir rapidamente e a retirar do mercado quaisquer produtos que possam causar lesões."



E acrescentou: "Graças a este sistema, garantimos a segurança das crianças e prevenimos acidentes mortais nas nossas estradas. Trata-se de um bom exemplo de aplicação eficiente das normas de defesa do consumidor da União. Infelizmente, em muitas outras áreas, é necessário melhorar a aplicação e garantir que os consumidores podem usufruir dos seus direitos. É disto que trata o nosso próximo 'novo acordo para os consumidores'", informou.

