Brigada covid-19 "está de volta" ao Centro Hospitalar do Luxemburgo

Com novos casos de covid-19 confirmados a cada 24 horas, o número de hospitalizações também voltou a aumentar. Encerrada desde maio, a unidade covid-19 do CHL voltou a acolher doentes.

Além do aumento diário de novos casos de covid-19, o número de hospitalizações também vindo a aumentar nas últimas semanas. Entre domingo e esta terça-feira 19 pessoas deram entrada no hospital.

Encerrada desde maio devido à aparente desacelaração da pandemia, a chamada unidade covid-19 no Centro Hospitalar do Luxemburgo voltou a admitir doentes. Pelo menos é o que indica a publicação que a equipa do CHL publicou no Twitter.

"A brigada anti-Covid-19 está de volta. Teríamos gostado de aproveitar o Verão depois de uma Primavera difícil, mas a covid-19 decidiu o contrário. Faremos o nosso trabalho com a mesma motivação e dedicação. Faça-o seu, use uma máscara", escreveu a equipa, exortando os cidadãos a respeitar as recomendações de segurança.

La brigade anti-Covid19 est de retour. On aurait bien aimé profiter de l’été après un printemps éprouvant, mais la #Covid en a décidé autrement On fera notre travail avec la même motivation et dévouement. Faites-le vôtre, portez un #masque pic.twitter.com/fZOURj1jNX — réanimation U33 CHL (@ChlU33) July 14, 2020

Citada pelo L'essentiel a administração do hospital desmente no entanto a reabertura da unidade criada para atender doentes infetados com novo coronavírus. "Isto significa que as equipas estão de novo em acção. Ainda não há muitos doentes com coronavírus, mas há alguns", explica a porta-voz.

"De momento, estamos a reservar camas. Vendo o número de hospitalizações a aumentar, sabemos que um ou outro paciente está em risco de passar por cuidados intensivos. Esperávamos um Verão mais repousante, mas é óbvio que não será esse o caso. Porque também tem um impacto noutras doenças que precisam de ser tratadas", acrescenta.

