Brexit: Xavier Bettel lamenta “profundamente” resultado da votação

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, lamenta “profundamente” o resultado da votação à proposta de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), que o Parlamento britânico chumbou.

Numa mensagem divulgada na rede social Twitter, o líder do Executivo disse lamentar “tanto o resultado da votação, como o próprio Brexit”.

“Agora precisamos de um plano rápido e claro para continuar”, escreveu Bettel, acrescentando que é necessário “encontrar soluções, não problemas”. O primeiro-ministro defendeu ainda que é crucial continuar os trabalhos para limitar os danos no caso de um Brexit sem acordo.

O parlamento britânico rejeitou ontem o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado pelo Governo de Theresa May com Bruxelas, com 432 votos contra e apenas 202 a favor.

Previa-se que o país deixasse o espaço comunitário no final de março, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída e quase três anos após o referendo, que viu 52% dos britânicos votarem a favor do ‘Brexit’.



Diana Alves com Lusa