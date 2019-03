Theresa May vai tentar convencer novamente o Parlamento britânico a aprovar o Acordo de Saída.

Brexit: Xavier Bettel defende novo referendo se acordo voltar a falhar

O primeiro-ministro luxemburguês defendeu hoje em Bruxelas um segundo referendo sobre o Brexit, se as negociações falharem.

No entanto, Xavier Bettel sublinhou, neste segundo dia do Conselho Europeu, que quer saber primeiro se a sua homóloga britânica, Theresa May, consegue ultrapassar o impasse no Parlamento britânico, refere a Bloomberg.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, confirmou hoje que Theresa May concordou em adiar o ‘Brexit’ até 22 de maio, caso Londres aprove o Acordo de Saída, ou até 12 de abril, se o texto for novamente chumbado, como exigem os líderes da União Europeia.

Bettel revelou ainda que Theresa May lhe enviou, esta manhã, uma mensagem a dar conta de que já estaria em Londres a tentar convencer os membros do Parlamento a apoiar o acordo.