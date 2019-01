Jean Asselborn garante que o Governo luxemburguês está atento à situação.

Brexit: Luxemburgo prepara-se para legislar em caso de “não acordo”

Jean Asselborn garante que o Governo luxemburguês está atento à situação.

O Luxemburgo está a preparar-se para legislar caso não seja encontrado um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). Quem o diz é o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

Um dia depois de o Parlamento britânico ter rejeitado o acordo para o Brexit, o chefe da diplomacia luxemburguesa esteve reunido com os membros da comissão parlamentar dos negócios estrangeiros e fez saber que estão “em curso”, no grão-ducado, preparativos para legislar caso se confirme um cenário de não acordo.

Com o chumbo do texto negociado entre o Governo de Theresa May e a União Europeia, Jean Asselborn não tem muitas dúvidas de que o divórcio entre Londres e Bruxelas deverá acontecer sem acordo. Perante os deputados luxemburgueses, o ministro reconheceu a complexidade da situação, mas disse que será necessário esperar pelos próximos dias para ver as coisas com mais clareza.

Quanto à situação dos cerca de 1.200 estudantes luxemburgueses instalados no Reino Unido e ao futuro dos 4.000 cidadãos britânicos que vivem no grão-ducado, Asselborn garantiu que o Governo luxemburguês está a tentar encontrar soluções para reduzir ao máximo os efeitos causados pelo Brexit.

Diana Alves