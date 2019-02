Oitenta instituições financeiras obtiveram licença no ano passado para operar no Luxemburgo. Em causa estão empresas do setor financeiro que procuram permanecer no mercado europeu após o ‘Brexit’.

Brexit. Luxemburgo atribuiu licenças a 80 instituições financeiras em 2018

Oitenta instituições financeiras obtiveram licença no ano passado para operar no Luxemburgo. Em causa estão empresas do setor financeiro que procuram permanecer no mercado europeu após o ‘Brexit’.

De acordo com o site International Investment, os reguladores luxemburgueses atribuíram licenças a um total de 80 bancos, seguradoras, fundos de investimento e outras empresas do setor ao longo do ano passado.



O número inclui as 47 instituições financeiras que já anunciaram publicamente a decisão de relocalizar as suas atividades devido à saída do Reino Unido da União Europeia (UE).



Entretanto, várias outras terão decidido expandir as suas operações no Luxemburgo, embora esses projetos ainda não tenham sido tornados públicos.

O setor dos seguros é um dos que tem demonstrado especial interesse pelo Grão-Ducado no pós-Brexit. Segundo as contas do site International Investment, são já 11 as seguradoras que decidiram trocar Londres pelo Luxemburgo. A AIG, a Liberty Mutual, a Hiscox, a Sompo e a Tokyo Marine são algumas das multinacionais que integram essa lista.

Diana Alves