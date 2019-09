O encontro vai ter lugar na próxima segunda-feira.

Brexit. Juncker, Bettel e Johnson vão encontrar-se pela primeira vez, no Luxemburgo

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai encontrar-se na segunda-feira, no Luxemburgo, com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, para um almoço de trabalho, foi hoje anunciado.

Mais tarde, Boris Johnson vai ser recebido no Ministério de Estado pelo seu homólogo luxemburguês, Xavier Bettel, para uma reunião "sobre o Brexit", refere o Ministério de Estado em comunicado.



Sobre o almoço de trabalho com Jean-Claude Juncker, anunciado hoje pela porta-voz do executivo comunitário Natasha Bertaud, será o primeiro encontro entre Juncker e Johnson desde que o britânico assumiu a liderança do Governo britânico, em julho.



A reunião, da qual não foram avançados mais detalhes, acontece a um mês e meio da data agendada para a saída do Reino Unido da União Europeia e num momento em que as negociações entre Bruxelas e Londres estão num impasse.



Na quinta-feira, o negociador-chefe comunitário, Michel Barnier, admitiu, diante da Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu, não ter “razões para estar otimista” sobre a perspetiva de um acordo com o Reino Unido ser alcançado até meados de outubro.



Bruxelas tem-se mostrado aberta a debater qualquer proposta apresentada por Londres, desde que esta respeite as diretrizes negociadores da União Europeia e seja “legal e viável”, incluindo eventuais novas soluções para o mecanismo de salvaguarda, comummente conhecido por ‘backstop’, desenhado para evitar o regresso de uma fronteira física na ilha da Irlanda.



Contudo, Barnier transmitiu à Conferência de Presidentes da assembleia europeia que, até este momento, o Governo britânico não apresentou qualquer nova proposta.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tem-se manifestado convicto de que é possível conseguir alterações ao Acordo de Saída firmado em novembro por Bruxelas e a sua antecessora, Theresa May, nomeadamente substituir o ‘backstop’, e obter um acordo até ao Conselho Europeu de 17 e 18 de outubro.



“Estou com muitas esperanças de que vamos conseguir um acordo nessa cimeira crucial. Estamos a trabalhar muito”, garantiu na manhã de quinta-feira.



Se não conseguir um acordo até 19 de outubro, nem conseguir autorização do parlamento para uma saída sem acordo, terá de cumprir a lei promulgada na segunda-feira que obriga o governo a pedir um adiamento da saída por três meses, até 31 de janeiro.

Os restantes 27 Estados membros da UE têm depois de concordar unanimemente com uma extensão do process.