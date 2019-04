Há mais de seis mil britânicos no Grão-Ducado. Muitos deles trabalham nas instituições europeias e temem perder o trabalho.

Brexit. Britânicos no Luxemburgo pedem nacionalidade para não perder emprego

Henrique DE BURGO Há mais de seis mil britânicos no Grão-Ducado. Muitos deles trabalham nas instituições europeias e temem perder o trabalho.

Os cidadãos britânicos que vivem no Luxemburgo estão preocupados com as consequências do Brexit. O número de pedidos de dupla nacionalidade tem aumentado, para salvaguardar os postos de trabalho. Com a saída da União Europeia, a maioria dos cidadãos britânicos que trabalham nas instituições europeias corre o risco de perder as ajudas de custo atribuídas aos trabalhadores destacados no estrangeiro. Mas a eventual perda de emprego também assusta muita gente.

Tal como em Bruxelas, o Luxemburgo é a sede de várias instituições europeias, tais como o Tribunal Europeu de Justiça, o Banco Europeu de Investimento, o Tribunal de Contas e as delegações da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu.

Foto: AFP

Uma grande parte dos seis mil britânicos que vivem no Luxemburgo, trabalha nas instituições europeias. De acordo com os dados do Ministério da Justiça, 435 cidadãos adquiriram a nacionalidade luxemburguesa, em 2018.



O número de pedidos de dupla nacionalidade tem aumentado desde 2016, ou seja, desde o ano em que foram conhecidos os resultados do referendo sobre o Brexit e quando algumas empresas da praça financeira de Londres iniciaram a transferência para o Luxemburgo. Houve 128 naturalizações de cidadãos britânicos em 2016 e 384 em 2017. Antes disso, os números eram muito mais baixos, com 66 naturalizações em 2014 e 75 em 2015.

Foto: AFP

Mas segundo a Bloomberg, a obtenção da dupla nacionalidade não tem contribuído para salvaguardar o emprego dos britânicos no Grão-Ducado.

Citando Fiona Godfrey, dirigente da coligação de cidadãos britânicos na UE - British in Europe - a agência de notícias Bloomberg refere que "os cidadãos do Reino Unido que mudaram de nacionalidade estão a ser informados, de maneira informal, que serão considerados britânicos para fins de promoção, ou seja, não serão considerados para avançar na carreira".

A Bloomberg refere mesmo o caso de dois juízes britânicos do tribunal da UE que poderão perder o emprego, acrescentando que há centenas de funcionários da UE com contratos renováveis de curto prazo.