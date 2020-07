Arranca hoje o processo de autorização de residência para os cidadãos britânicos que vivem no Luxemburgo e que tencionam cá ficar depois de terminado o período de transição no âmbito do Brexit, a 31 de dezembro de 2020.

Brexit. Britânicos no Luxemburgo já podem iniciar processo de autorização de residência

Diana ALVES

De acordo com a Direção da Imigração, o prazo para apresentação dos pedidos só acaba a 30 de junho do próximo ano, mas os requerimentos podem ser feitos a partir desta quarta-feira.

Note-se que o abrigo do acordo entre Londres e Bruxelas, os cidadãos britânicos residentes no Luxemburgo poderão permanecer no país após o período de transição, mas, para isso, terão de dispor de um novo documento que ateste que são beneficiários do acordo de saída, documento que substitui o atual título de residência.

Toda a informação sobre as autorizações de residência para cidadãos brutânicos pode ser concultada na plataforma MyGuichet.



