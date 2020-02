Nigel Farage, líder do partido do Brexit, festejou a saída do Reino Unido da União Europeia com críticas a líderes europeus e começou por Jean-Claude Juncker.

Brexit. "A primeira coisa a festejar é já não termos de dar ouvidos ao Sr. Juncker"

Nigel Farage, líder do partido do Brexit e um dos principais defensores e impulsionadores da saída do Reino Unido da União Europeia, celebrou esta sexta-feira, à noite, a despedida oficial do país ao fim de 47 anos como estado-membro.

Depois das 23h (hora de Londres), hora que marcou oficialmente a saída do país, o político discursou num palco montado em frente ao parlamento britânico, em frente ao qual se juntaram aqueles que quiseram celebrar a desvinculação da UE.

No seu habitual tom polémico, Farage sublinhou que este é um momento decisivo para o Reino Unido e que deve ser festejado. E não poupou nas críticas aos dirigentes comunitários, começando por atacar Jean-Claude Juncker, enquanto presidente da Comissão Europeia, entre 2014 e 2019.

"A primeira coisa a festejar é já não termos de dar ouvidos ao Sr. Juncker", começou por dizer, apesar de o político luxemburguês ter deixado o cargo de presidente daquele organismo no final de novembro. A seguir referiu-se no mesmo tom de acusação a Guy Verhofstadt, o coordenador para o Brexit do Parlamento Europeu. "Os nossos primeiros-ministros nunca mais terão de fazer o que ditam burocratas não eleitos, em Bruxelas", acrescentou.



Juncker: "Estados viram o preço que um país tem de pagar se quiser sair"

Esta sexta-feira, numa entrevista exclusiva à Euronews, o ex-presidente da Comissão Europeia considerou que a saída do Reino Unido da UE será um caso único.

"Eu tenho boas relações, se não íntimas, com todos os outros governos e não há nenhum governo que queira escapar ao sonho europeu, e à disciplina europeia, porque viram durante as negociações - durante as quais conseguimos manter a unidade dos restantes Estados-membros, o preço que um país tem de pagar se quiser sair", afirmou o político luxemburguês.

Mais do que temer novas divisões que outros estados-membros possam ser capazes de introduzir na UE, "embora não com o mesmo alcance, de criar problemas", Juncker assumiu ter "mais medo das fragilidades e das perturbações que enfrentamos de tempos a tempos". "Mas isso faz parte da democracia europeia", ressalvou.

AT