Brasileiros ultrapassam belgas, portugueses e alemães nos pedidos de nacionalidade.

Brasileiros são os novos luxemburgueses

Brasileiros ultrapassam belgas, portugueses e alemães nos pedidos de nacionalidade.

Só entre 1 de janeiro e 31 de outubro as autoridades luxemburguesas concederam a nacionalidade a 5.026 pessoas. Ao todo houve 5.783 pedidos. Nas contas do L'Essentiel, 712 ficaram pelo caminho.

Na maioria dos casos a nacionalidade luxemburguesa foi concedida pelo grau de parentesco. 3.634 adquiriram cidadania por terem um avô nascido no Grão-ducado. Outras 1.281 pessoas pelo simples facto do pai ou da mãe residirem no Luxemburgo há pelo menos 20 anos.

Os restantes 111 foram aceites pelo procedimento de naturalização. Na prática, as pessoas casaram ou tiverem um filho no Luxemburgo.

Os franceses continuam a liderar os pedidos de nacionalidade com 1594 pessoas a recorrer às autoridades para requerer cidadania. Seguem-se os brasileiros. Estão pela primeira vez no pódio, em segundo lugar, com 1377 pedidos, contra 804 dos belgas.

Em 6° lugar surgem os portugueses com 122, seguidos pelos alemães com 100.