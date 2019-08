O famoso mercado de rua da capital celebra 90 anos.

Braderie. Elétrico e autocarros gratuitos este fim de semana

A comuna da cidade do Luxemburgo anunciou que o elétrico e os autocarros da capital vão ser gratuitos este fim de semana em antecipação à chamada ‘Braderie’, que acontece na segunda-feira.

Na véspera do maior mercado de rua do país, e à semelhança dos anos anteriores, as lojas da capital abrem as portas no domingo já com promoções e preços especiais, daí a comuna disponibilizar transportes gratuitos.

Para promover o recurso aos transportes públicos no dia da ‘Braderie’, os automobilistas vão poder estacionar sem pagar nos parques da “Place de l’Europe” e do “Fort Wedell”.

A tradicional ‘Braderie’ cumpre este ano 90 edições. Cerca de 400 comerciantes vão estar nos passeios do bairro da gare e nas ruas pedonais do centro da cidade a vender os seus produtos a preços mais baixos, naquele que é o principal evento comercial do Grão-Ducado.