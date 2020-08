Braderie atrai até 120 mil visitantes à capital do Luxemburgo todos os anos. A 91.ª edição vai acontecer das 09h às 19h na próxima segunda-feira, 31 de agosto.

Braderie 2020. Sem álcool, com distância social e máscara

"Uma Braderie especial em um formato especial". Foram estas as palavras do assim que do vereador Serge Wilmes descreveu o tradicional evento de vendas de rua.

Este ano, devido à pandemia de coronavírus, medidas extraordinárias foram adotadas, como o uso de máscaras obrigatórias e a o corte para metade das barracas, 217. Também foi decidido que apenas comerciantes locais podiam participar . Negociantes externos, associações e partidos políticos são deixados de fora.

Mas há mais uma novidade. Este ano, as lojas podem vender as suas coisas já no no próximo sábado e domingo.

Já as barracas de comida e de bebidas alcoólicas estão excluídas destas edição. Por outro lado, foram criadas praças de alimentação em Knuedler e na Rue Origer no distrito da Gare. Esta última estará fechada ao trânsito.

Guill Kaempff, presidente da Capital City Business Association (UCVL), está ciente da situação especial. A Braderie, principal atração do ano, tem como objetivo atrair os clientes de volta às lojas, avança a edição alemã do Wort. Se consegue atingir os 120 mil visitantes de anos anteriores ainda é uma incógnita.







