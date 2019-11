Boris Johnson substituído por escultura de gelo durante debate

Boris Johnson recusou-se a aparecer num debate eleitoral televisivo centrado nas alterações climáticas. Acabou por ser "representado" por uma escultura de gelo a pingar.

Ana Patrícia CARDOSO Boris Johnson recusou-se a aparecer num debate eleitoral televisivo centrado nas alterações climáticas. Acabou por ser "representado" por uma escultura de gelo a pingar.

O tema em cima da mesa do debate do Canal 4 eram as alterações climáticas. Boris Johnson decidiu não compareceu mas a sua presença foi devidamente assinalada... com uma escultura de gelo.

O primeiro-ministro foi criticado por líderes partidários por se recusar a aparecer num debate eleitoral centrado num assunto que tem dominado a atualidade mundial. A recusa de Johnson em aparecer no debate deu mais combustível às acusações de que ele está evitar aparecer na imprensa durante a campanha.

Nigel Farage, o líder do Partido Brexit, também recusou o convite por achar que o "Brexit é o tema central a ser discutido".

Ambos foram substituídos no debate por duas esculturas de gelo com os logótipos dos seus partidos. O Canal 4 disse que o gesto se destinava a "representar a emergência no planeta Terra".

O Partido Conservador do Primeiro-Ministro não achou piada à brincadeira e entrou em choque com a emissora britânica.

No vídeo abaixo, é possível ver as estátuas nos lugares dos nomes ausentes, bem como o líder trabalhista Jeremy Corbyn, o democrata liberal Jo Swinson e os líderes dos outros principais partidos do Reino Unido apresentarem os seus planos para enfrentar a crise climática antes da votação do próximo mês.

These are the introductory #ClimateDebate statements from the leaders of Labour, the SNP, Lib Dems, Plaid Cymru and the Greens.



Boris Johnson and Nigel Farage did not accept our invitation to attend. pic.twitter.com/NTHrDTK9hW — Channel 4 News (@Channel4News) 28 de novembro de 2019

O partido do primeiro-ministro disse que a sua oferta de ter o ministro Michael Gove a substituir o Johnson foi rejeitada pelo Canal 4, reclamando que a decisão "procura efectivamente privar o Partido Conservador de qualquer representação e participação no debate do Canal 4". A rede de comunicação justificou-se, afirmando que o evento era apenas para líderes partidários.

O evento teve lugar no dia em que os cientistas advertiram que a Terra se encaminha para um "ponto de viragem" e horas depois de o Parlamento Europeu ter votado a favor da declaração de emergência climática.

O Reino Unido foi o primeiro país a fazer essa declaração em maio, depois de o Partido Trabalhista de Corbyn ter dado um impulso bem sucedido nesse sentido. Corbyn anunciou anteriormente um plano para plantar 2 bilhões de novas árvores até 2040.

