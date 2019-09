No final do encontro, no Luxemburgo, o primeiro-ministro britânico não compareceu à conferência de imprensa. Os meios de comunicação internacionais fizeram manchete com este insólito.

Boris Johnson deixa Xavier Bettel a falar sozinho e é notícia na imprensa internacional

A visita de Boris Johnson ao Luxemburgo foi destaque na imprensa internacional, depois das reuniões com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel.



Entre as manchetes que deram conta do 'não acordo' entre Londres e Bruxelas, o destaque foi para o insólito do dia, com Boris Johnson a deixar Xavier Bettel a falar sozinho aos jornalistas.



O jornal britânico The Times escreveu como manchete: "Boris Johnson recebe tratamento de tribuna vazia no Luxemburgo". O título foi também partilhado pelo The Sun.

Já o The Guardian destaca "Johnson humilhado pelo primeiro-ministro do Luxemburgo na conferência de imprensa da 'cadeira vazia'".



O jornal The Telegraph foi mais longe com a manchete "Boris Johnson cai em emboscada enquanto primeiro-ministro do Luxemburgo dá conferência de imprensa conjunta ao lado de tribuna vazia".

O jornal espanhol El País destacou a reunião precendente com "Juncker exige a Johnson um plano para o Brexit que garanta a supressão da fronteira irlandesa".



Em Portugal, o episódio também não passou despercebido. O jornal Expresso, por exemplo, titula "Boris Johnson é vaiado no Luxemburgo e falta a conferência de imprensa conjunta", enquanto o Observador refere "Boris Johnson cancela conferência de imprensa com primeiro-ministro do Luxemburgo devido a manifestantes anti-Brexit".



Recorde-se que à saída da reunião de ontem entre Boris Johnson e Xavier Bettel, o primeiro-ministro britânico foi apupado por ruidosos manifestantes contra o Brexit, na praça Clairefontaine.



Boris Johnson acabou por não acompanhar o seu homólogo luxemburguês e anfitrião, Xavier Bettel, que ficou a falar sozinho aos jornalistas.



Xavier Bettel disse que esperava propostas por escrito, mas que até agora só há palavras e que o que continua a estar em cima da mesa é o acordo que Theresa May negociou e aceitou com a UE.



O primeiro-ministro luxemburguês, que se dirigiu gesticulando várias vezes para o seu homólogo britânico "invisível", voltou a frisar que não vê razão para um adiamento do Brexit, uma vez que não há propostas por escrito que motivem um adiamento.



Bettel insistiu no facto de que os britânicos e os cidadãos da UE a viver no Reino Unido precisam de clareza e de deixarem de viver na incerteza.



Da parte da Comissão Europeia, os responsáveis insistem que cabe a Londres apresentar alternativas ao acordo de saída.

Já o gabinete do Boris Johnson revela que as negociações vão continuar sem recurso a um pedido de adiamento da data para o Brexit.

Henrique de Burgo / Manuela Pereira