Boris e Juncker num almoço de charme com caracóis e salmão

O luxemburguês escolheu o local e vai pagar o almoço. O menu é de 55 euros, por pessoa. O Brexit vai estar em cima da mesa.

Caracóis, salmão e queijo. Estas serão três das iguarias que estarão na mesa do almoço entre o presidente cessante da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker e o líder britânico Boris Johnson, no reputado restaurante ‘Le Buquet Garni’ na cidade do Luxemburgo.

O local está fechado para receber estas duas personalidades que à mesa deste restaurante, com estrela Michelin tentarão chegar a um entendimento quanto ao acordo da saída do Reino Unido da União Europeia.

Neste edifício do século XVIII, no coração da parte medieval da cidade, este foi o sítio considerado perfeito para o encontro com Boris Johnson.

Não poderia ser em Bruxelas, pois para o governo do reino Unido tal seria visto como uma concessão à União Europeia, dado que seria no território da comunidade.

Assim chegou-se ao Luxemburgo, território neutro, terra natal de Juncker e onde os dois poderiam conversar e tentar conciliar posições.

Aos jornalistas que aguardavam a chegada dos dois líderes e o tradicional cumprimento para as fotografias, Juncker declarou que iria ser ele a pagar o almoço.

O que também não lhe sairá muito caro, pois apesar das excelentes críticas gastronómicas que o restaurante tem, o “menu gourmand” custa 55 euros.

A oferta deste menu é bem variada com pratos muito apetecíveis.

À entrada do restaurante, além dos jornalistas e repórteres de imagem encontravam-se uma pequena multidão de populares e entre estes britânicos mostrando cartazes e a dizer que queriam que o Reino Unido permanecesse no Luxemburgo.

“Cauteloso, cauteloso”, declarou-se Boris Johnson respondendo aos jornalistas que lhe perguntaram como se sentia, antes do almoço com Juncker. Segundo fontes do governo britânico, mesmo que o presidente cessante da comissão Europeia lhe ofereça um adiamento da saída da UE, para lá de 31 de outubro, Boris Johnson iria recusar a oferta.

