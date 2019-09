O cantor angolano está preocupado com o crescimento do extremismo. E acredita que os adeptos da tolerância “são frouxos na hora de combater pela fraternidade.” Na sexta-feira, 27, Bonga sobe ao palco da Philharmonie para empreender uma batalha. “É com a boa onda da música que se unem os povos.”

Bonga. “Há um aparelho maquiavélico a tomar conta do mundo. A música deita areia nessa engrenagem”

Ricardo J. RODRIGUES O cantor angolano está preocupado com o crescimento do extremismo. E acredita que os adeptos da tolerância “são frouxos na hora de combater pela fraternidade.” Na sexta-feira, 27, Bonga sobe ao palco da Philharmonie para empreender uma batalha. “É com a boa onda da música que se unem os povos.”

“A única coisa que eu posso garantir é que vai ser uma festa”, e Bonga, aliás José Adelino Barceló de Carvalho, assegura que esse não é apenas discurso de circunstância. Quando na sexta feira, 27 de setembro, o cantor angolano subir ao palco da Philharmonie para atuar no festival Atlântico, vai haver música e vai haver o resto. O resto é aquela ginga que põe meio mundo a dançar – e ele acredita que é assim que se começa uma revolução.

O próprio Bonga explica as entrelinhas: “Numa altura em que temos Trump e Bolsonaro no poder, em que o Reino Unido quer sair da União Europeia e milhares de refugiados morrem no Mediterrâneo, temos de saber responder a este discurso de intolerância que não pára de crescer.” A sua fórmula é a alegria, porque “é com boa onda que se juntam os povos, que se congrega toda a gente e se apresenta uma alternativa ao extremismo. A festa une, resolve as diferenças. E nunca precisámos tanto dela como agora.”

Não há como fugir: é justamente essa Angola para que o mundo se esquece de olhar que vai estar na Philharmonie. Bonga diz que não vai inventar nada: tem 77 anos e um repertório com mais de 400 canções escrito. “Se o público não reagir por aqui então eu vou por ali. Já cantei várias vezes no Luxemburgo, sei que é uma audiência que se entrega ao espetáculo e vamos ter uma boa conversa.” Alegria, lá está, a tal festa. Ou, visto de outra forma, um bom combate.

Como é possível que os países africanos permaneçam calados quando veem os seus filhos afogar-se diariamente no Mediterrâneo?

Vai ter “Mariquinha” e vai ter “Uma Lágrima no Canto do Olho”, claro. Vai ter “Currumba”, “Fruta da Vontade” e os sucessos que toda a gente conhece. Mas depois bem pode vir “Paxi Ni Ngongo” ou “Mona Ki Ngi Xica”, “Balumuneko” ou “Ku Tando”, cantigas que fizeram dele o grande antropólogo musical de Angola. Batida do mato, sotaque quimbundo – está África inteira nesta banda sonora.

Quando chegou a Portugal, em 1966 (a convite do Benfica para praticar atletismo), Bonga, que já cantava há uns bons anos, teve dificuldade em encontrar Angola em Lisboa. “Havia uma série de músicos vindos de África, sim, mas limitavam-se a cantar a saudade. Ou seja, faziam a adaptação portuguesa dos temas exóticos e eu sentia que, com isso, desvirtuavam a nossa cultura.” Foi logo aí que percebeu o seu caminho. O trilho de Bonga era quimbundo.

“O colonialismo trouxe uma tragédia terrível: a assimilação. Promoviam-se as influências culturais estrangeiras e foi sempre difícil construir uma identidade própria. Mas, nos musseques, resistia-se musicalmente a essa ideia.” E foi precisamente ali que Bonga foi beber as raízes que haveriam de desembocar no seu primeiro álbum, “Angola 72”. O disco foi editado na Holanda, para onde se tinha exilado depois de ver alguns dos seus melhores amigos serem detidos pela PIDE. E o que ele quis gravar nada foi senão a autenticidade que fervia nos bairros de lata.

“Não havia qualquer registo da musicalidade angolana genuína”, diz agora, e depois faz uma pausa. “E a verdade é que isso também não aconteceu depois da independência, porque o poder político resgatou a intelectualidade.” Na sua visão das coisas, a batida mwangolé servia apenas os interesses do poder, quando a verdadeira urgência era criar uma historiografia sonora, algo que cimentasse a identidade de um país acabadinho de nascer.

Temos de levantar-nos contra a máquina que agride sem o mínimo de pudor e discrimina sem pingo de vergonha. Chega de tolerar a intolerância.”

“E foi isso que tentei ir fazendo de fora. Nunca foi uma questão de afirmar uma superioridade, mas sempre senti que os africanos tinham de se apresentar ao mundo como iguais, sem submissão a uma metrópole, ou a uma ditadura, ou ao poder.” O objetivo de Bonga, bem vistas as coisas, era lançar os dados para uma festa onde sobrasse espaço para toda a gente.

Aqueles anos de diáspora, entre 1972 e 1974, serviram-lhe de lição. “Em Portugal sentia os músicos que cantavam em língua portuguesa virados cada um para seu lado. Mas em Paris, na Bélgica, na Holanda, criou-se um sentido de comunidade muito forte.” De Vitorino, Rão Kyao e Janita Salomé era amigo próximo, por Zeca Afonso e Sérgio Godinho (que curiosamente também atua neste festival Atlântico, no dia 29) sentia um respeito profundo. “Queríamos todos um certo canto libertador e de liberdade, e havia uma união em torno disso. E foi por isso que nos tornámos um movimento cultural verdadeiramente forte.”

Diz que não é homem de saudosismos, mas sente que o retorno dessa solidariedade é hoje uma urgência. “Nós, os da tolerância, somos frouxos na hora de combater pela fraternidade. Como é possível que os países africanos permaneçam calados quando veem os seus filhos afogar-se diariamente no Mediterrâneo? Por que é que deixámos morrer este bloco de boa onda onde cabe sempre mais um?” Venham mais cinco, brinca, e todos os outros que quiserem.

Bonga, já se viu, acredita nesta fórmula que é a festa. E crê piamente que, ao cantar África, derrota o racismo, estabelece pontes e torna os palcos e as plateias um pouco mais humanos. “Dia a dia vemos o mundo tornar-se mais extremo, menos tolerante. Há hoje uma máquina maquiavélica em marcha, de gente que agride sem o mínimo de pudor, que discrimina sem pingo de vergonha. E temos de levantar-nos contra isso. Chega de tolerar a intolerância.”

A música, repete ao longo de toda a conversa, atira areia para essa engrenagem que os inflexíveis montaram. “Eles já aí estão, e se não agirmos rápido o mundo vai perder a sua bondade. Por isso é que precisamos de cantar e dançar. Dançar todos os dias, para que a escuridão não se abata sobre nós.”