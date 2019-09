O alerta foi dado num edifício perto do cruzamento com a Avenida de la Liberté.

Bombeiros fecham rua de Strasbourg devido a fumo intenso

A rua de Strasbourg perto da estação central ficou interditada durante mais de uma hora pelos bombeiros devido a uma suspeita de incêndio.

Cerca das 13h00 de hoje, os bombeiros foram chamados a um edifício desta rua por causa da enorme nuvem de fumo que saia do interior. O prédio não ficava muito longe do cruzamento com a Avenida de la Liberté.

Foto: Chris Karaba

O gabinete de imprensa dos bombeiros confirmou ao ‘5minutes’ que “havia um desenvolvimento significativo de fumo” no edifício.

A rua de Strasbourg só voltou a ser reaberta depois das 14h00.

O incidente surge um dia depois do incêndio grave no parque de subterrâneo da Martyrs também por volta da hora de almoço, em que arderam cinco automóveis mas não houve feridos a registar.

