Bombeiros fazem quase 18 mil intervenções em 2017

Os bombeiros profissionais do Luxemburgo realizaram 17.809 intervenções em 2017, de acordo com dados do Serviço de Incêndio e Ambulâncias da capital divulgados hoje.

Na apresentação do balanço de 2017, a burgomestre da capital, Lydie Polfer, revelou que o Serviço de Incêndio e Ambulâncias da capital realizou 17.809 intervenções (mais 216 do que em 2016), incluindo 468 em incêndios.

No Orçamento retificativo do ano passado, as despesas ordinárias rondaram os 22,8 milhões de euros, enquanto as receitas extraordinárias foram de 14 milhões de euros.

No final de 2017, este Serviço tinha 186 colaboradores, incluindo 180 bombeiros com uma idade média de 36 anos.

A partir de 1 de julho de 2018, o Serviço será integrado no Corpo de Bombeiros e Socorro do Grão-Ducado (‘Corps grand-ducal d'incendie et de secours – CGDIS’).

Centro nacional de incêndio e socorro em 2020

Na conferência de imprensa desta quinta-feira foi aflorada a construção do futuro centro nacional de incêndio e socorro , no Boulevard Kockelscheuer, em Gasperich, cujos trabalhos deverão terminar em 2020.

Este novo centro vai incluir os bombeiros da cidade de Luxemburgo, a direção do futuro Corpo de Bombeiros e Socorro do Grão-Ducado com a Central de Socorro de Emergência, a atual Escola Nacional de Proteção Civil e a Escola Nacional de serviços de incêndio e salvamento.

