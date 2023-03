A construção do edifício, em Fridhaff, vai sair do papel após uma luta de vários anos por parte dos serviços de emergência.

Bombeiros de Nordstad vão ter quartel próprio

Redação A construção do edifício, em Fridhaff, vai sair do papel após uma luta de vários anos por parte dos serviços de emergência.

O Centro de Incêndio e Socorro (CIS) de Nordstad, anunciado no final de 2021, está prestes a sair do papel. Na semana passada, o governo fez o ponto da situação do projeto relativo ao "Im Seiteschgronn", terreno com uma área de 2,19 hectares que, em novembro de 2021, passou a ser propriedade do Estado e está, atualmente, classificado como terreno agrícola.

Segundo o Virgule, a obra está neste momento em consulta pública até 31 de março, após ser submetido a um Plano de Ocupação do Solo (POS), como explicou o ministro do Ordenamento do Território, Claude Turmes. O procedimento permite acelerar a autorização da obra, cujo licenciamento está nas mãos da comuna de Diekirch, onde se insere o terreno em causa e a quem deverão direcionados os comentários sobre o projeto até 17 de abril.

A avaliação do impacto ambiental, também disponível para consulta, estima que este poderá ser considerado insignificante, nomeadamente com as medidas de compensação previstas. Além disso, acrescentou a ministra do Interior, a construção do novo CIS insere-se nos esforços do novo Plano Nacional de Salvamento, que determina que até 2025 todos os locais do país deverão estar a uma distância de 15 minutos dos serviços de emergência.

"O projeto mais importante atualmente planeado"

A estrutura planeada para o novo CIS foi apresentada por Steve Meyer, chefe do departamento de construção da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS). O edifício principal terá três andares e duas caves, o que proporcionará espaço a cerca de 25 equipas de emergência e 16 lugares de estacionamento para veículos de emergência. O telhado, que deverá ser revestido com vegetação e painéis solares, deverá ter um equipamento para recolha de água da chuva para encher os carros de bombeiros.

Uma vez que o terreno fica numa encosta, com um declive de 20 metros, a rampa de acesso terá uma inclinação de 8%, sendo que os edifícios de formação de operacionais deverão ficar situados dez metros abaixo do edifício principal, em direção a Seiteschgronn. Neste patamar, será também edificada uma casa de treino de incêndios com tecnologia de filtragem de última geração para evitar a entrada de vapores ou fumos nocivos na atmosfera durante os exercícios com fogo real. Haverá também uma área de treino para a equipa canina.

Paul Schroeder, diretor-geral da CGDIS, explicou que o futuro CIS Fridhaff será, além do principal centro de intervenção em Gasperich, "provavelmente o projeto mais importante atualmente planeado". O centro deverá ser incorporado com os de Ettelbruck e Diekirch, que já foram fundidos operacionalmente. Os centros de Colmar-Berg, Ingeldorf e Bettendorf manter-se-ão nos moldes atuais.

Segundo o Virgule, em 2022 o CIS do Nordstad realizou 6.334 intervenções. O acordo sobre a nova estrutura, que ficará junto ao reservatório de água potável próximo do cruzamento de Zano Fridhaff, na estrada B7 Norte, foi precedido de uma luta de vários anos por parte da direção dos serviços de emergência de Nordstad e do seu centro de intervenção.

