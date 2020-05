Fogo deflagrou de manhã, num terraço, e esta tarde os bombeiros ainda tentavam controlar as chamas.

Bombeiros combatem incêndio em Putscheid

Os bombeiros têm estado este domingo, 17 de maio, a combater um incêndio numa área residencial de Putscheid.

Segundo noticia a RTL, o fogo começou de manhã, pelas 10h30, num terraço, junto ao telhado, e esta tarde os bombeiras ainda estavam a tentar controlar as chamas, um trabalho dificultado pelos painéis solares colocados no topo do edifício.

Os relatórios preliminares afirmam que ninguém se feriu, apesar da grande quantidade de fumo que cobriu a área.





