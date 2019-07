O fogo começou num celeiro cheio de fardos de palha numa quinta e rapidamente alastrou.

Luxemburgo 12

Bombeiros combatem grande incêndio em Colpach-Bas

O fogo começou num celeiro cheio de fardos de palha numa quinta e rapidamente alastrou.

Um incêndio deflagrou esta madrugada numa quinta em Niederkolpah, Coldpach, tomando rapidamente grandes proporções, e estando atualmente cerca de 80 bombeiros no local a tentar dominar as chamas.

Os bombeiros já conseguiram salvar o gado da quinta, levando-o para um local seguro, e evitar que o incêndio chegasse a uma fábrica de biogás instalada na quinta. O fogo começou num celeiro cheio de fardos de palha o que levou à sua rápida evolução e o alerta foi dado pelas seis da manhã.

12 Pierre Matgé

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Pierre Matgé Pierre Matgé Pierre Matgé Pierre Matgé Pierre Matgé Pierre Matgé Pierre Matgé Pierre Matgé Pierre Matgé Pierre Matgé Pierre Matgé Pierre Matgé

O incêndio já está sob controlo, informou a assessoria do corpo de bombeiros ao jornal Wort. Também o Castelo de Colpach, muito próximo foi poupado às chamas devido à intervenção dos bombeiros. Mas este monumento foi fundamental no combate ao fogo, pois os soldados da paz usaram a água da lagoa do Castelo e de Attert para apagar o fogo.

A estrada CR303 está fechada ao tráfego entre Colpach-Haut e Colpach-Bas e deverá assim continuar mais umas horas.