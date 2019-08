O incêndio deflagrou no parque de campismo, esta madrugada, e exigiu uma grande mobilização de soldados da paz.

Bombeiros combatem chamas em Grundhof

O incêndio deflagrou no parque de campismo, esta madrugada, e exigiu uma grande mobilização de soldados da paz.

Foram cinco corporações de bombeiros luxemburguesas e alemãs que estiveram na madrugada de hoje a combater as fortes chamas num parque de campismo em Grundhof, na região de Mullerthal.

Este incêndio que se iniciou pela uma hora da manhã de domingo exigiu uma grande mobilização de soldados da paz quer do lado do Grão-Ducado, quer do lado alemão.

No final, o fogo foi extinto e não houve feridos a registar. Mas as chamas impressionaram quem as travou e quem por lá passou.

O incêndio mobilizou os bombeiros de de Beaufort, Consdorf, Reisdorf, Berdof, além dos colegas alemãs de Bollendorg, no distrito de Bitburg-Prüm. No local, estiveram ainda duas ambulâncias de Echternach e Larochette.