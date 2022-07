Houve um fogo florestal em Waldbillig Niesenthal.

Calor

Bombeiros chamados nove vezes na terça-feira

Diana ALVES Houve um fogo florestal em Waldbillig Niesenthal.

Os bombeiros tiveram de intervir em cerca de dez ocorrências ao longo de terça-feira, onde os termómetros chegaram aos 38 graus no Grão-Ducado.

Segundo a Corporação Grã-Ducal de Socorro e Incêndio (CGDIS), não houve registo de feridos. Em causa estiveram pequenos incêndios em campos e equipamentos agrícolas, caixotes do lixo e viaturas e ainda um fogo florestal.

O incêndio florestal deflagrou por volta das 22h em Waldbillig Niesenthal, obrigando à intervenção dos bombeiros de Waldbillig, Larochette e Rambrouch.

O que o calor já está a mudar nas nossas vidas Julho está abater recordes de temperatura na Europa e nem os países tradicionalmente mais frescos parecem conseguir escapar.

Outro dos incêndios ocorreu num campo agrícola situado nas imediações da CR346, entre Schieren e Schrondweiler. As chamas terão deflagrado numa enfardadeira. Uma máquina do mesmo género incendiou-se também em Bettendorf Hirtenhaff. No local, a combater as chamas, estiveram bombeiros de sete localidades.

Perto da N10, entre Marnach e Roderschausen, uma ceifeira-debulhadora também pegou fogo, obrigando à intervenção dos bombeiros, ao passo que um campo agrícola em Hupperdange Kleimillewee foi igualmente palco de um incêndio.

Limite os churrascos. Os conselhos dos bombeiros Com o aumento dos termómetros previsto para os próximos dias, o risco de incêndios florestais aumenta no Luxemburgo.

Além destas ocorrências, houve caixotes do lixo em chamas em Liefrange-Bavigne e Insenborn, assim como carros a arder em Livange e em Pétange.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.